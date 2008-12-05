AİHM türbanı yine reddetti

Zeynel LÜLE / BRÜKSEL Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi

FRANSA’daki okula "türbanlı" oldukları gerekçesiyle alınmayan iki Türk kızının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuru reddedildi. AİHM, Fransa’nın Flers kentinde yaşayan ve Fransız vatandaşı olan Belgin Doğru ve Esma-Nur Kervancı’nın, din ve vicdan özgürlüklerinin kısıtlandığına yönelik şikayetlerini haksız buldu. 1998 yılında 11 ve 12 yaşlarında olan ve o tarihlerde ortaokula giden öğrenciler, derslere türbanlarıyla girmek istemişler ve okul yönetiminin türbanlarını çıkarmaları yönündeki uyarılarını dikkate almamışlardı. Okul yönetimi ise beden eğitimi ve spor derslerine katılmayı reddeden iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırma kararı almıştı. AİHM okul yönetiminin laik sistemi uyguladığını, dini değerleri taşıyan kıyafetlerle okula gidilmesinin bu laiklik prensibine aykırı olduğunu kaydetti.



AİHM, 2005 yılında Türkiye’den Leyla Şahin’in yaptığı başvurunun reddedilme gerekçelerini bu davanın kabul edilmemesinde de içtihat oluşturduğunu bildirdi.



Flers kasabasında yaşayan genç kızlar, AİHM’ye yaptıkları başvuruda Fransa’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 9. maddesi ve eğitim hakkıyla ilgili 1. protokolün 2. maddesini ihlal ettiğini savunmuşlardı.