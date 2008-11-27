AİHM sih türbanına da izin vermedi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Daha önce türbana izin vermeyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Hindistan kökenli Fransız vatandaşı bir Sih'in türbanlı fotoğrafının kullanılabilmesi yönündeki başvurusunu reddetti.

Türbanlı fotoğrafı nedeniyle sürücü belgesini yenileme başvurusu 2005 ve 2006 yıllarında iki kez reddedilen 52 yaşındaki Shingara Mann Singh'in başvurusunu inceleyen mahkeme, Fransa'nın “dini inanç ve ibadet özgürlüğünü ihlal etmediği” görüşüne vardı.



Singh'in daha önce başvurduğu Danıştay Mahkemesi, “kamu güvenliği açısından sürücü belgeleri üzerinde türbanlı fotoğraf bulunamayacağı” kararını vermişti.

AİHM, oy birliğiyle aldığı kararda, Fransız makamlarının “kamu güvenliği” gerekçesini haklı buldu.