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AİHM Litvinenko suikastından Rusya’yı sorumlu tuttu

#AİHM#Alexander Litvinenko#Rusya
AİHM Litvinenko suikastından Rusya’yı sorumlu tuttu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanı Alexander Litvinenko’nun 2006’da Londra’da polonyum elementiyle zehirlenerek öldürülmesinden Rusya’nın sorumlu olduğuna hükmetti.

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AİHM’nin kararında, “Litvinenko suikastı, Rusya’ya isnat edilebilir” denirken, Kremlin karara tepki gösterdi. İngiltere’de 2016 yılında yapılan soruşturmada cinayetin muhtemelen FSB’nin yönettiği bir operasyonla, eski KGB’li koruma Andrei Lugoyov ve bir başka Rus vatandaşı Dimitri Kovtun tarafından işlendiğine hükmedilmişti.

Litvinenko’nun eşi Marina Litvinenko’nun AİHM’de açtığı davada da iki zanlı suçlu bulundu. AİHM, Moskova’nın Marina Litvinenko’ya 100 bin Euro manevi tazminat ile 22 bin 500 Euro tutarındaki mahkeme masraflarını ödemesine hükmetti.

‘KABUL ETMİYORUZ’

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, AİHM’nin kararını kabul etmediklerini söyledi. Soruşturmadan hâlâ sonuç alınamadığını belirten Peskov, “Dolayısıyla böyle açıklamalar yapmak, en hafif iddiasıyla temelsizdir” dedi.

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#AİHM#Alexander Litvinenko#Rusya