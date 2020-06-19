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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 19.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

AİHM ’den Yunanistan’a ‘şeriat’ cezası

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AİHM ’den Yunanistan’a ‘şeriat’ cezası
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) temyiz organı olan Büyük Daire, Batı Trakya’daki Türk azınlığı yakından ilgilendiren ve ‘şeriat davası’ olarak bilinen Hatice Molla Salih davasında tazminat kararını açıkladı.

Molla Salih tarafından 2014’te yapılan başvuruda, Yunan mahkemelerinin davacının Müslüman olmasından hareketle Yunan yasaları yerine şeriat yasalarını temel alarak hak ihlalinde bulunduğu öne sürülmüştü. 2018’de mahkeme Molla Salih’i haklı bulmuş, tazminat kararını ise ileri bir tarihe bırakmıştı. AİHM, dün açıkladığı kararla Yunanistan’ın mahkeme masrafları dahil 56 bin 900 Euro (438 bin TL) tazminat ödemesine hükmetti. Davanın temelinde bir miras anlaşmazlığı yatıyor. Yunan Yargıtayı anlaşmazlığın şeriata göre çözülmesine karar verince Molla Salih, sahip olacağı mirasın dörtte üçünü kaybetmişti.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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