AIDS bulaştıran kocaya ağır ceza

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ABD'nin California eyaletinde, balayında karısına HIV virüsü bulaştıran koca, 12,5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, mahkeme hakimi, kimliği John B. olarak açıklanan kocanın, AIDS hastalığına neden olan bu virüsü karısına kasıtlı bulaştırdığına ve bu konuda yalan söylediğine hükmetti.



SERVET GİBİ TAZMİNAT

Kararda John B'nin, eski eşi Bridget B'ye gelecekteki kayıpları için 5 milyon dolar ve genel kayıplar için de 7,5 milyon dolar ödemesi istendi.

Bridget B'nin 2000 yılında evlendikten sonra kendisine virüs bulaştırdığı için kocasına karşı verdiği yasal mücadele 6 yıl sürdü. Bridget B, bu süre içinde kocasının kendisine sağlıklı olduğunu söylemesine rağmen virüs bulaştırdığını kanıtlamaya çalıştı. Bridget B, kocasının evlenmeden önce ve evliliği boyunca erkeklerle ilişkiye girdiğini öğrendiğini mahkemeye anlattı.

John B. ise dava boyunca virüsü kendisinin değil, başkalarının eski eşine bulaştırdığını iddia etti.

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California Yüksek Mahkemesi, 2006'da verdiği kararda, HIV virüsü taşıyan kişinin kendisine bu virüsü bulaştıran kişiden davacı olabileceğine hükmetmişti.