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"Ahmedinejat öldürülmeli" dedi mi demedi mi

Ahmedinejat öldürülmeli dedi mi demedi mi

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı ve Binyamin Netanyahu'nun Likud partisinin yeni üyesi Moşe Yaalon'un, bir Avustralya gazetesinde yayımlanan söyleşisinde, "İran tehlikesini ortadan kaldırmak için Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın öldürülmesinin düşünülebileceği" yolundaki sözleri, İsrail'de tartışmaya neden oldu.

Yaalon'un yardımcıları, eski genelkurmay başkanının sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü.

Gazetede yayımlanan söyleşide Yaalon, "Batı ülkelerinin İran'ın nükleer programını durdurmak amacıyla Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın öldürülmesi dahil her türlü yolu düşünmeleri gerektiğini" söylüyor.

Avustralya'nın The Sydney Morning Herald gazetesinde yayımlanan söyleşisine göre Yaalon, "İran rejimi ile derhal karşı karşıya gelmeliyiz. İran devrimini ortadan kaldırmadan bugün Ortadoğu'nun istikrara kavuşturulmasının bir yolu bulunmuyor. İran nükleer programı durdurulmalı" diyor.

Gazetenin "Tüm seçenekler içinde Ahmedinejad ve İran'ın mevcut öteki yöneticilerinin devrilmesinin de bulunup bulunmadığı" şeklindeki sorusunu ise Yaalon "Onu (Ahmedinejad'ı) öldürmeyi de düşünmeliyiz. Her seçenek düşünülmelidir" sözleriyle yanıtlıyor.

Yaalon'un bir yardımcısı ise Yaalon'un bu sözleri sarf ettiği iddialarını yalanladı. Yardımcısı, yaptığı açıklamada, Yaalon'un, İran rejimini ekonomik, siyasi veya diplomatik her yol kullanarak yenmenin mümkün olduğunu söylediğini doğruladığını, askeri bir seçeneğin, kullanılabilecek en son çare olduğunu söylediğini ifade etti.

Yardımcısı, eski İsrail Savunma Kuvvetleri Komutanı'nın suikastın gerekliliği konusundaki sözlerinin anlamının çarpıtıldığını ifade ederken, "O (Yaalon), bu konuyla ilgili olarak atfedilen sözlerinin doğru olmadığını ve maksadından saptırıldığını söyledi" dedi.

Yaalon, İsrail Genelkurmay Başkanı olarak 2002 yılından 2005 yılı sonuna dek görev yaptı.

Yaalon, gazetedeki söyleşide, İran'a yönelik herhangi bir silahlı saldırının, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Körfez ülkelerince de sessiz bir şekilde de olsa onay göreceğini ileri sürüyor.
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