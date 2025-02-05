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Ahmed Şara'dan Erdoğan'a teşekkür

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Türkiye#Recep Tayyip Erdoğan
Ahmed Şaradan Erdoğana teşekkür
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 16:08

Suriye'deki yeni yönetimin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Şara, “İki ülke arasındaki koordinasyonu geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a misafirperverliği için teşekkür mesajı paylaştı.

Şara, “İki ülke arasındaki koordinasyonu geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Ahmed Şara'nın mesajında, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığımız ziyaret sırasında gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılama için en derin teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak istiyorum” ifadeleri yer aldı.

Şara, Türkiye'nin, Suriye halkına verdiği desteğin altını çizerek, bu durumun, iki halk arasında kardeşlik modeli teşkil ettiğini kaydetti.

Şara, “İki ülke arasındaki koordinasyonu, ortak çıkarlara hizmet edecek ve önümüzdeki aşamada zorluklarla yüzleşmede iş birliğini artıracak şekilde; tüm siyasi, ekonomik ve güvenlik düzeylerinde geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Suriye#Türkiye#Recep Tayyip Erdoğan

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