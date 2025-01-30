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Ahmed Şara resmen Suriye’nin Cumhurbaşkanı

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#Suriye#Ahmed Şara#Cumhurbaşkanı
Ahmed Şara resmen Suriye’nin Cumhurbaşkanı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 07:00

SURİYE’de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi.

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Suriye Haber Ajansı SANA’ya göre, Şara’nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla “Zafer Konferansı” düzenlendi. Konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu. Abdülgani, Şara’yı geçiş döneminde Suriye’nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara’nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu. 2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.

‘ESAD’I İADE EDİN’

Bu arada Ahmed Şara, dün Şam’da ağırladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov liderliğindeki heyetten Esad’ın iadesini ve Rusya’da sürgünde bulunan diktatörün ailesinin Rus bankalarında tuttuğu yaklaşık 2 milyar dolarlık likit varlığa el konulmasını talep etti.

 

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#Suriye#Ahmed Şara#Cumhurbaşkanı

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