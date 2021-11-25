Ahmaud Arbery davasında karar! Koşu yapan siyahi adamı öldüren üç sanık cinayetten suçlu bulundu

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ABD'nin Georgia eyaletinde Brunswick kentinde 2020 yılının şubat ayında Gregory McMichael ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'e saldırmıştı. Saldırı anının videosu da baba oğlun komşusu William "Roddie" Bryan adlı bir kişi tarafından çekilmişti. 5 Mayıs'ta sosyal medyaya düşen video, ülke çapında infial uyandırmıştı.

Georgia Valisi Bryan Kemp, saldırıyı "kesinlikle korkunç" sözleriyle nitelendirmiş, beyaz baba ile oğlu, 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump Ahmaud Arbery'nin vurularak öldürülmesinin "çok rahatsız edici bir durum" olduğunu belirterek, "Kalbim, ebeveynleri, ailesi ve dostlarıyla." açıklamasını yapmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'e kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.

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Ahmaud Arbery davası ABD'de yükselen ırkçılığın ve siyahilerin son yıllarda giderek daha sıklaşan bir şekilde maruz kaldıkları saldırıların sembol davalarından biri olmuştu. Mahkemenin jürisi ise bir siyah erkek ve 11 beyaz erkek ve kadından oluştuğu için herkeste önyargılı bir karar verilebileceği endişesi vardı.

Ancak korkulan olmadı ve davada yargılanan üç beyaz sanığın hepsi cinayetten suçlu bulundu.

Mahkemenin vereceği kararı bekleyen Arbery'nin ailesi ve yakınları açıklanan kararla birlikte gözyaşlarına boğuldu.