Ahlaksız yayını kınıyoruz

Fransa’da Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı yayınına Ankara’dan art arda tepki geldi. Sürecin hem diplomatik, hem de hukuken takip edildiği belirtildi. Ankara’dan mesajlar özetle şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum.

KÜLTÜREL IRKÇILIK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Tüm aklı başında Avrupalı dostları bu tür bir ilkel kültürel ırkçılık, entelektüel kısırlık ve medeniyetsiz söylemle mücadele etmeye çağırıyoruz.

HASTALIKLI ZİHNİYET

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İçeride soruşturma başlatıldığı gibi gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde bunun hem diplomatik hem de hukuki sürecini takip edeceğim. Türk büyükelçisinin çağrılmasına gerek yok. Biz zaten telefonla sürekli istişare içindeyiz. Geri çağıracak bir durum yok şu anda.

FİKİR FAKİRLİĞİDİR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir. Aklıselim, makul ve mantıklı düşünen Fransız halkının da bu çirkin yaklaşıma en güzel cevabı vereceğine inanıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır.

KABUL EDİLMEZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Kamuoyunda gündeme gelen yüce Peygamberimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ilgili karikatürler edepsizliktir, aşağılık ötesidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik bu saldırılar bizi üzmektedir. Bunları kabul etmemiz mümkün değildir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: “Charlie Hebdo hem sevgili Peygamberimiz üzerinden İslam’a, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye devletine hakaretler yağdırmaktadır. Charlie Hebdo; Batı’nın maskesinin düştüğünün, kahpe yüzünün bütün çirkinliğiyle göründüğünün delilidir.”

YAPILAN UTANÇ VERİCİ

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Macron’un Peygamber Efendimize yönelik ahlak dışı saldırılarını, Charlie Hebdo’nun utanç verici karikatürlerini yansıtmasını anlamak mümkün değil. Bütün düşünceleri kin ve nefret üzerine inşa edilmiş. Tüm Fransız halkını kastetmiyorum elbette. Dünyaya bunlar barış getiremezler.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş: Hem İslam peygamberine hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çirkin şekilde saldıran dergiyi en ağır ifadelerimizle lanetliyoruz. Yapılan, insanlık adına üzüntü ve utanç verici.

Fransa lideri Macron’un İslam’ı hedef alan tavrı Türkiye’de de protesto edildi.

ERDOĞAN’DAN SUÇ DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Charlie Hebdo’nun kapağında, kendisine yönelik hakaret içerikli görsele ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişiliği, saygınlığı ve itibarının hedef alındığı belirtilerek, derginin yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni ve karikatürist hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan kamu davası açılması talep edildi.

MASLAHATGÜZARA KINAMA

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak “şiddetle kınandı”. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Fransız Maslahatgüzara, “kişi haklarına ve dini inançlara yapılan bu alçak saldırının, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, Fransız makamlarının, ifade özgürlüğü sınırlarını aşan bu çizimler konusunda gerekli siyasi ve hukuki adımları atmasının beklendiği” aktarıldı. (ANKARA)