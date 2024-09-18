‘Ahlak polisi kadınları rahatsız etmeyecek’

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, temmuz ayında görev gelmesinden sonra düzenlediği ilk basın toplantısında ahlak polislerinin kadınları rahatsız etmemesi gerektiğini söyledi. Pezeşkiyan, toplantı sırasında bir kadın gazetecinin polis araçlarından kaçınmak için yolunu değiştirdiğini anlatması üzerine polisin halen sokaklarda olup olmadığını sordu. Başörtüsünü saçları hafiften görünür şekilde takan gazeteci, polislerin sokaklarda olduğunu söyledi. Reformist cumhurbaşkanı aldığı cevap sonrası, “Ahlak polisi kadınlara karışmamalı. Kadınların da rahatsız olmamaları için durumun takipçisi olacağım” dedi.

AMİNİ’NİN YILDÖNÜMÜ

Pezeşkiyan’ın ilk basın toplantısında dikkat çeken bu konu ve bazı kadın gazetecilerin başörtülerini gevşek bağlamış olmasına izin verilmesi, kadınlar için uygulanan katı giyim kurallarının gevşetilmesinin işareti olarak yorumlandı. Reformist cumhurbaşkanının dikkat çekici söylemleri, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ağı dahil birçok ana TV kanalında yayımlandı ve sosyal medyada viral oldu. Bununla birlikte açıklamanın, İran genelinde büyük protestolara neden olan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün ikinci yıldönümünde yapılması dikkat çekti. Amini, başörtüsü kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmüştü. Görgü tanıkları, Amini’nin polis minibüsünde fiziksel şiddete maruz kaldığını söylemişti.

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BM: KADINLAR BASKI ALTINDA

Birleşmiş Milletler (BM) geçen hafta yayımladığı raporda, İran’da kadınların katı kıyafet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezalandırıldığını belirtmişti. Raporda, “Devlet yetkilileri, kadınları ve kız çocukları temel haklarından daha fazla mahrum etmek için baskıcı politikaları genişletti” deniliyor. BM’ye göre güvenlik güçleri, zorunlu hicap düzenlemelerine uymadığı düşünülen kadınlara fiziksel şiddet uygulamayı sürdürüyor.

‘TÜRKİYE İLE AİLEVİ BAĞLARIMIZ VAR’

Pezeşkiyan, toplantıda “yakında” Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı. İki ülke ilişkisinin olumlu gitmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Pezeşkiyan, “Türkiye bizim dostumuz ve kardeşimiz. Ailevi bağlarımız var. Türkiye’yi mutlaka ziyaret edeceğim. Bununla birlikte Türk yetkilileri de İran’a davet edeceğiz” dedi. Türkiye ile 30 milyar dolarlık ticaret hedefiyle ilgili Pezeşkiyan, “Sadece Türkiye ve İran’da değil, Pakistan, Afganistan ve diğer bölge ülkelerinde de girişimleri teşvik etmek arzusundayız” dedi.