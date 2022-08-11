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Ağlayan CEO'ya tepki yağdı... İşten çıkarma kararını böyle duyurdu

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#ABD#Braden Wallake#Dünya
Ağlayan CEOya tepki yağdı... İşten çıkarma kararını böyle duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 13:43

ABD'de HyperSocial isimli firmanın CEO'su Braden Wallake işten çıkarma kararı sonrası yaptığı paylaşım ile gündemde. Çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kaldığını LinkedIn hesabından ağladığı bir selfie ile paylaşan CEO, itiraf gibi açıklamalara imza attı. Kendisini mağdur gibi göstermeye çalışmakla suçlanan CEO daha sonra özür mesajı yayınladı.

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ABD, HyperSocial CEO'su Braden Wallake'ı konuşuyor...

Çalışanların işten çıkarılma kararı sonrası LinkedIn üzerinden paylaşımda bulunan CEO bu paylaşımda ağladığı bir fotoğrafı kullandı.

Ohio merkezli dijital pazarlama firmasının CEO'su söz paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

'Bu gibi günlerde keşke sadece parayı önemseyen ve yol boyunca kime zarar verdiğini umursamayan bir şirket sahibi olsaydım diyorum. Ama değilim.'

'UMARIM ONLARI NE KADAR SEVİĞİMİ BİLİYORLARDIR'

Wallake mesajında 'Çalışanlarıma onları sevdiğimi söylemenin profesyonelce olmadığını biliyorum. Ama umarım kalbimin derinliklerinde onları ne kadar sevdiğimi biliyorlardır' ifadesine yer verdi.

BİNLERCE YORUM GELDİ

Wallake'ın bu paylaşımına kısa sürede yorum yağdı. Söz konusu paylaşıma kısa sürede 6 binin üzerinde yorum geldi..

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SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Bazı kullanıcılar CEO'yu dürüst açıklamasından dolayı tebrik ederken tepki gösterenlerin sayısı da bir hayli fazla oldu.

The Economics Times'ta yer alan habere göre, pek çok kullanıcı Wallake'ı kendisini mağdur gibi göstermeye çalışmakla suçladı.

Gelen tepkiler üzerine Wallake kendisini mağdur gibi göstermeye çalışmadığını belirterek özür diledi.

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#ABD#Braden Wallake#Dünya

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