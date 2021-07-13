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Dünya
BBC Türkçe
Haber Giriş: 13.07.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Ağlatan buluşma: Kaçırılan oğlunu 24 yıl sonra buldu!

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Ağlatan buluşma: Kaçırılan oğlunu 24 yıl sonra buldu!

Çin'de yaşanan inanılmaz olay sosyal medyada yayılıp gündeme bomba gibi düştü. 24 yıl önce kaçırılan oğlunu her yerde arayan, bu uğurda yapmadığı kalmayan baba yıllar sonra oğluna kavuşunca yaşanan duygusal anlar herkesi ağlattı.

Çin'de Guo Gangtang adlı bir baba, 24 yıl boyunca bir motosiklet sırtında 500 bin kilometre yol yaptığı arayışının ardından kaçırılan oğluna kavuştu.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, DNA testlerinin ardından bulunan kişinin Guo'nun oğlu olduğunu doğruladı.

Guo'nun oğlu, iki kişi tarafından Şandong bölgesindeki evlerinin önünde kaçırılmıştı. Olay 2015'te, Hong Kong'lu yıldız oyuncu Andy Lau'nun da yer aldığı bir filme konu edilmişti.

Çin gazetesi Global Times, iki şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığını aktardı.

China News ajansı da o dönem sevgili olan ikilinin, çocuğu satıp para kazanmak için kaçırdığını yazdı.

Yerel basına göre çift, çocuğu kaçırdıktan sonra otobüsle Henan eyaletine götürerek sattı.

Çocuğun aynı eyalette yaşarken bulunduğu belirtiliyor.

Çocuk kaçırma Çin'de büyük bir sorun. Her yıl binlerce çocuk ailelerinden bu şekilde koparılıyor.

Ağlatan buluşma: Kaçırılan oğlunu 24 yıl sonra buldu

Oğlunu bulduktan sonra gazetecilere konuşan Guo, "Artık mutlu olabilirim" dedi.

1997'den beri oğlunu arayan Guo, uzun yolculuğunda yaşadığı trafik kazaları nedeniyle kemiklerinin kırıldığını, 10 motosikletin hasar gördüğünü, otoyol hırsızlarının saldırısına uğradığını söyledi.

Guo'nun işini bırakarak kendini oğlunu bulmaya adadığı, bütün birikimini harcadıktan sonra köprü altlarında yaşadığı ve para dilendiği aktarılıyor.

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Arayışı sırasında kendi durumuna benzer ailelerle karşılaşan Guo'nun, Çin'deki kayıp yakınları örgütlerine dahil olduğu ve yedi kişinin aileleriyle kavuşmasını sağladığı belirtiliyor.

Guo'nun oğluna kavuşması Çin'deki sosyal medya kullanıcılarının da gündemindeydi.

Weibo sitesindeki bir kullanıcı "Pek çok kişi bu noktaya kadar pes ederdi. Guo inanılmaz biri ve onun için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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