×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ağırlık kaldır uzun yaşa

Güncelleme Tarihi:

#Uzun Yaşam#Ağırlık Kaldırma#Sağlık
Ağırlık kaldır uzun yaşa
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 07:00

AĞIRLIK antrenmanları genellikle kas yapmak ve formda kalmak için tercih edilse de yeni bir araştırma, bu egzersizlerin yaşam süresi üzerinde de önemli etkileri olabileceğini ortaya koydu.

Haberin Devamı

ABD’de yaklaşık 150 bin sağlık çalışanının 30 yıl boyunca takip edildiği çalışmaya göre, haftada yaklaşık 90 ila 120 dakika kuvvet antrenmanı yapan kişilerin, hiç yapmayanlara kıyasla herhangi bir nedenden dolayı erken ölüm riski yüzde 13 daha düşük çıktı. Öte yandan araştırmada en düşük ölüm riskinin, ağırlık antrenmanlarını yürüyüş, koşu, yüzme veya bisiklet gibi aerobik egzersizlerle birleştiren kişilerde görüldüğü kaydedildi. Haftada önerilen 150 dakikalık aerobik aktiviteye ek olarak 1-2 saat ağırlık antrenmanı yapanlarda erken ölüm riskinin yüzde 45’e kadar düştüğü tespit edildi. Biliminsanları, kas dokusunun kan şekerinin düzenlenmesinden iltihabın azaltılmasına kadar birçok hayati işlevde rol oynadığını belirterek, düzenli egzersizin uzun ve sağlıklı bir yaşam için yeterli olabileceğini belirtti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzun Yaşam#Ağırlık Kaldırma#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!