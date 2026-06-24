Ağırlık kaldır uzun yaşa

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ABD’de yaklaşık 150 bin sağlık çalışanının 30 yıl boyunca takip edildiği çalışmaya göre, haftada yaklaşık 90 ila 120 dakika kuvvet antrenmanı yapan kişilerin, hiç yapmayanlara kıyasla herhangi bir nedenden dolayı erken ölüm riski yüzde 13 daha düşük çıktı. Öte yandan araştırmada en düşük ölüm riskinin, ağırlık antrenmanlarını yürüyüş, koşu, yüzme veya bisiklet gibi aerobik egzersizlerle birleştiren kişilerde görüldüğü kaydedildi. Haftada önerilen 150 dakikalık aerobik aktiviteye ek olarak 1-2 saat ağırlık antrenmanı yapanlarda erken ölüm riskinin yüzde 45’e kadar düştüğü tespit edildi. Biliminsanları, kas dokusunun kan şekerinin düzenlenmesinden iltihabın azaltılmasına kadar birçok hayati işlevde rol oynadığını belirterek, düzenli egzersizin uzun ve sağlıklı bir yaşam için yeterli olabileceğini belirtti.