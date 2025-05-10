Ağır ağır çöküyor

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ABD’de yapılan bir araştırma şoke edici bir sonucu ortaya çıkardı. Uydu radar verileri, ülkenin en kalabalık 28 kentinde yer seviyesinin önemli ölçüde düştüğünü tespit etti. Nature Cities dergisinde yayımlanan çalışmada yüzeyin yüzde 98’inden fazlası çöken şehirler arasında Chicago, Dallas, Columbus, Detroit, Denver, New York, Indianapolis, Houston ve Charlotte yer alırken bunlarla birlikte tam 28 şehrin yılda 2 ila 10 milimetre arasında değişen oranlarda toprağa battığına dikkat çekildi.

30 MİLYON İNSAN YAŞIYOR

Virginia Tech Üniversitesi’nden jeofizikçi Leonard Ohenhen’in liderliğindeki ekip tarafından yapılan çalışmada, özellikle yeraltı su kaynaklarının aşırı kullanılmasının şehirlerin altını adeta boşaltarak çökmesine neden olduğu vurgulandı. Uzmanlar, yeraltı suyu kullanımının azaltılmasının ve drenaj sistemlerinin güçlendirilmesinin şehirlerin çökmesini yavaşlatabileceğini belirtti. 30 milyondan fazla insanın hayatını sürdürdüğü bu kentlerdeki çöküşün, yeraltı sularının kullanımının yanı sıra kuraklık ve deniz seviyesindeki yükselme olmak üzere çeşitli etkenlerden kaynaklandığı ifade edildi.

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29 BİN BİNA RİSK ALTINDA

Yüksek risk taşıyan bölgelerde 29 binin üzerinde binanın bulunduğu aktarıldı. Uzmanlara göre, yer seviyesindeki bu tür düşüşler fark edilmeden ilerliyor ve bunun sonucunda meydana gelen altyapı hasarları ancak kritik aşamaya gelindiğinde kendini gösteriyor.