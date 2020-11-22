Ağdam’daki barbarlık gün ağarınca ortaya çıktı

Rus barış gücü nezaretinde cuma akşamı Azerbaycan’a teslim edilen Ağdam’daki trajik tablo, dün gözler önüne serildi. Ermenilerin, geride tek bir sağlam bina dahi bırakmadan şehri harabe halde devrettiği anlaşıldı. 1992-1994 yılları arasında, ilk Karabağ savaşı patlak vermeden önce 25 bin nüfusa sahip şehrin, adeta atom bombalı saldırıya uğramış gibi görünmesi yürekleri sızlattı. Şehirde bayrak dikilebilecek tek bir sağlam idari bina bulunmadığı için Azerbaycan bayrağı nispeten sağlam kalan Cuma Camisi’ne çekildi.

RUS HEYETİ ERİVAN’DA

Rusya lideri Vladimir Putin’in “Üçlü anlaşma baltalanmak isteniyor, alternatifi tekrar savaş olur” yönündeki uyarısının ardından, dün üst düzey yetkililerden oluşan Rus heyeti, Ermenistan’ın başkenti Erivan’a gitti. Aralarında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve bir dizi bakan yardımcısının yer aldığı karma heyet, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile kapalı kapılar ardında görüştü. Gündem maddelerinden birinin, Karabağ bölgesindeki tarihi Ermeni anıtlarının korunması olacağı bildirildi. Erivan’da temaslarını tamamlayan Rus heyet, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geçti.

‘BÖLGEDEKİ NİHAİ HEDEFİMİZ BARIŞ’

Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, “Bölgede daha fazla kan akmaması, barışın sağlanması için buraya geldik. Bölgedeki nihai hedefimiz budur. Başkomutan Vladimir Putin, bizi bunun için gönderdi” dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, “Stratejik ortalığımızın, askeri ve teknik işbirliğimizin derinleşerek ilerleyeceğini umuyorum” diye konuştu.

‘GÖZLEM MERKEZİ SON AŞAMADA’

Karabağ’da Türkiye’nin alacağı gözlemci rolü hakkında Şoygu’dan yeni açıklamalar da geldi. Rusya lideri Putin’e, Türkiye ile ayrıca varılan gözlem merkezi mutabakatının geldiği aşamayı raporlayan Şoygu, “Rusya ile Türkiye’nin Azerbaycan topraklarında ortaklaşa kuracakları ateşkes gözlem merkezinin konuşlanacağı yer ve üstleneceği görevlere ilişkin mutabakat final aşamasında” dedi.



Ermenistan’ın 1993’te işgal ettiği Ağdam şehrine 27 yıl sonra giren Azerbaycan askerlerinin bayrak diktiği kent camisinde önceki gün ezan okundu. 1989 tarihli fotoğrafta, kent merkezindeki caminin iki minaresi olduğu görülürken, tek minarenin kalması dikkat çekti.

İSTİFA EDEN ERMENİ BAKANDAN İTİRAF





Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan istifa eden General Movses Hakopyan, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında nükleer başlık takılabilen Rus yapımı İskender füzesini kullandığını açıkladı. “Bunların nerede kullanıldığına dair bilgi veremem” diyen Hakopyan, “Rus Su-30M savaş uçaklarını, gerekli füzeleri alamadığımız için kullanamadık. Rusya bunların satışını engelledi. İşe yaramayan hava savunma sistemleri aldık” dedi. Ermenistan başsavcılığı, Hakopyan’ın açıklamalarına dair soruşturma başlatılacağını bildirdi.

LAVROV: TÜRKİYE GERÇEK BİR FAKTÖR





Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Rusya ve Azerbaycan heyetleri arasındaki görüşmeden sonra gerçekleştirilen basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sorulan bir soru üzerine Türkiye’nin bölgedeki rolüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Putin’in de dediği gibi Türkiye bu bölge dahil olmak üzere gerçek bir faktördür. Türkiye bir çok istikamette bizim ortağımız. Azerbaycan, bağımsız bir ülke olarak, elbette ortak olacağı ülkeleri kendi seçebilir. Bu nedenle siyaset sanatında, eğer bir adım atacaksan, duruma etki eden tüm faktörleri iyi bir şekilde öğrenmen gerekir” ifadelerini kullanan Lavrov, Türkiye ile kurulan kontrol noktalarının ateşkesin sürmesinde önemli bir etken olacağını söyledi.