Ağaçta hayvan var diyerek çağırdı, gerçek herkesi şoke etti!

Polonya’da bir kadın, kurtarma ekibini arayarak ağaca bir hayvanın sıkıştığını ve iki gündür orada kaldığını söyledi. Ancak ağaca sıkışan şeyin hayvan değil büyük boy bir kruvasan olduğu ortaya çıktı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Krakow'da bir kadın, hayvan koruma organizasyonunu aradı ve bir hayvanın iki gündür ağaçta kaldığını ve ağacın dibindeki apartman sakinlerinin hayvanın evlerine girmesinden korktukları için pencere açamadıklarını söyledi.

Organizasyon kendisine bunun bir yırtıcı kuş olup olmadığını sorduğunu, kadın ise hayvanın iguanaya benzediğini söyledi.

Yetkililer, hayvanın istenmeyen bir evcil hayvan olduğundan, soğuk ve açlıktan ölebileceğinden korktu. Kurtarma ekibi gönderildi.

Ekip kahverengi canlının bir leylak dalının üzerinde oturduğunu ve hareket etmediğini söyledi.

Kurtarma ekibi ve merkezle geçen konuşmalarda ekip"Kahverengi teni güneşte parlıyor. Daha yakından bakıyoruz .Zavallının bacakları veya kafası yok" dedi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Apartman sakinleri ve ekip ağaçtaki cismin gerçekten bir hayvan olduğunu düşünürken gerçek kurtarma sırasında ortaya çıktı.

Cisim bir hayvan değil ağaca takılmış dev bir kruvasandı.

Nesnenin kruvasan olduğunun keşfedilmesinin ardından muhtemelen bir komşu tarafından kuşları beslemek için atıldığı tahminleri yürütüldü.

Kurtarma ekibi, yaşanan şaşkınlığın ardından halkın tedbirli davranmaya devam etmesini ve hayvanlarla ilgili endişelerini bildirmesi gerektiğini söyledi.

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