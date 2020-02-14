Afrin’e büyük göç

Suriye rejim güçleri ile Rus uçaklarının saldırısı sonrasında muhaliflerin kontrolünden Suriye rejimine geçen bölgelerden kaçan halk, yanına alabildiği birkaç parça eşya ile yollara düştü. Afrin’e giden Darıtazze yolunda yüzlerce araçlık konvoy dikkat çekiyor.

GÜNDE BİN AİLE GEÇİYOR

Uzun kuyruktan dolayı yolun sık sık tıkandığı bölgede trafiği açmaya yerel halk yardımcı oluyor. Yoldan geçen araçların kontrolunü yapan bir görevli, göçü “Etarip bölgesinde başlayan çatışmalardan dolayı halk buradan 5 kilometre uzaklıktaki Basuta’ya oradan da Afrin’e gitmek için yola düştü. Göç üç gün önce başladı. Bugün yaklaşık bin aile geçti” sözleriyle anlatıyor.

10 SAAT SÜREN YOLCULUK

Ailesiyle birlikte yola düşen Hasan Muhammed yolculuklarını şöyle anlatıyor: “Etarip bölgesinde yaşanan çatışmalardan kaçtık. Eşim ve yedi çocuğumla birlikte yanımıza aldığımız birkaç eşyayla yola düştük. Yedi saattir yoldayız. Daha üç saat yolumuz var. Güvenli bir yer bulmaya çalışıyoruz.”