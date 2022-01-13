Afrin'de canlı bomba saldırısı: 3 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaraydan ayrılan Fatih Terimden ilk paylaşım İlk ve son...Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'den ilk paylaşım! 'İlk ve son...'#Fatih Terim
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması...'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması...#Doğum Koçu
Sular 2 metre yükseldi, göl taştı.... Köyceğiz sular altında kaldıSular 2 metre yükseldi, göl taştı.... Köyceğiz sular altında kaldı#Muğla
Bakan Koca Vakalar 4 kat arttı diyerek duyurdu: Temkinli ve tedbirli olalımBakan Koca 'Vakalar 4 kat arttı' diyerek duyurdu: Temkinli ve tedbirli olalım#Koronavirüs
Prens Andrewa soğuk duş Hepsi elinden alınıyorPrens Andrew'a soğuk duş! Hepsi elinden alınıyor#Prens Andrew
AB Büyükelçileriyle toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan iş birliği ve diyalog çağrısıAB Büyükelçileriyle toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş birliği ve diyalog çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Ersoydan Türkiyenin turizm vizyonuna dair önemli mesajlarBakan Ersoy'dan Türkiye'nin turizm vizyonuna dair önemli mesajlar#Mehmet Nuri Ersoy
Altayda Mustafa Denizli dönemi sona erdi Resmi açıklama...Altay'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi! Resmi açıklama...#Mustafa Denizli
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
AK Partiden Kılıçdaroğluna sert tepki: Yazık, acınası haldeAK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Yazık, acınası halde'#Ak Parti
Hazine ve Maliye Bakanlığından İSKİnin KDV iddialarına yalanlamaHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ'nin KDV iddialarına yalanlama#İSKİ
Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum demişti Tartışılan sözlerine açıklık getirdi'Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum' demişti! Tartışılan sözlerine açıklık getirdi#Mustafa Destici
Galatasarayda Marcao trafik kazası geçirdiGalatasaray'da Marcao trafik kazası geçirdi!#Marcao
Guardioladan Torrent sözleri G.Sarayın başına geçince yeniden gündem oldu...Guardiola'dan Torrent sözleri! G.Saray'ın başına geçince yeniden gündem oldu...#Galatasaray
Kim skandal yaratsa en yakın destekçisi oluyor: Cinsel istismar davasında gizli silahKim skandal yaratsa en yakın destekçisi oluyor: Cinsel istismar davasında "gizli silah" #Prens Andrew
HABERLERDünya Haberleri

Afrin'de canlı bomba saldırısı: 3 yaralı

#Suriye#Afrin#Bomba
Afrinde canlı bomba saldırısı: 3 yaralı

Suriye’nin Afrin ilçesinde düzenlenen canlı bomba saldırısında 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde canlı bombanın kendini infilak ettirdiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada “13 Ocak 2022 günü saat 18.00 sıralarında silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağında canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir” denildi.

Ayrıca Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerinin adli makamlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı belirtildi.

HATAY VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

13.01.2022 günü saat 18.00 sıralarında silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağında canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir.

Haberin Devamı

Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Afrin#Bomba

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler