Afrin'de canlı bomba saldırısı: 3 yaralı

Haberin Devamı

Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde canlı bombanın kendini infilak ettirdiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada “13 Ocak 2022 günü saat 18.00 sıralarında silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağında canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir” denildi.



Ayrıca Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerinin adli makamlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı belirtildi.

HATAY VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

13.01.2022 günü saat 18.00 sıralarında silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağında canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir.

Haberin Devamı

Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır.