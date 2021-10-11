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Afrinde bomba yüklü araçla saldırı:Ölü ve yaralılar var

#Afrin#Bombalı Saldırı#Dünya
Afrinde bomba yüklü araçla saldırı:Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Afrin bölgesinde, PKK/YPGli teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nce ’Zeytin Dalı Harekatı’ ile terör örgütlerinden arındırılan Suriyenin Afrin bölgesindeki pazar yeri yakınlarında, öğle saatlerinde PKK/YPGli teröristler, bomba yüklü araç infilak ettirdi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu pazar yerindeki terör saldırısında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kent genelinde önlemlerini artıran yerel güvenlik güçleri de saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Afrin#Bombalı Saldırı#Dünya