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Dünya
İHA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 18 yaralı

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Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 18 yaralı
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Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı.

Dükkanların yer aldığı ve sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgede meydana gelen patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Olay yerinde gelen sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı aktarıldı.

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