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Afrika'nın güneyinde kuraklık yüzünden 68 milyon kişi yardıma muhtaç

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#Kuraklık#Güney Afrika#Afrika
Afrikanın güneyinde kuraklık yüzünden 68 milyon kişi yardıma muhtaç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 10:13

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), yaşanan kuraklık nedeniyle Güney Afrika bölgesinde 68 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.

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Afrika'nın güneyindeki 16 ülkenin üye olduğu SADC'in 44. Olağan Zirvesi, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla, Zimbabve'nin başkenti Harare'de toplandı.

Bölgede yaşanan kuraklığın neden olduğu kıtlık tehlikesine karşı gıda güvenliğinin sağlanması, zirvenin en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

SADC Genel Sekreteri Elias Magosi, zirvede yaptığı açıklamada, El Nino hava olayının etkisiyle 2024'te bölgede şiddetli bir kuraklık yaşandığını belitti.

Magosi, bu kuraklığın neden olduğu kıtlık tehlikesine karşı Güney Afrika bölgesinde 68 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bölge ülkelerinden Zimbabve, Zambiya ve Malavi, kuraklık nedeniyle yılın ilk yarısında afet hali ilan etmişti.

Esvatini Krallığı ile Lesotho Krallığı ise uluslararası topluma yardım çağrısında bulunmuştu.

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#Kuraklık#Güney Afrika#Afrika

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