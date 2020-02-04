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Dünya
Haber Giriş: 04.02.2020 - 07:09,Son Güncelleme:/

Afrika’nın dörtte birine ABD’den vize kısıtlaması

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Afrika’nın dörtte birine ABD’den vize kısıtlaması

ABD’nin bazı ülkelerin vatandaşlarına verilen “kalıcı oturma iznini” durdurması Afrika kıtası nüfusunun yaklaşık dörtte birini etkiledi.

Daha önce Somali ve Libya vatandaşlarına vize kısıtlaması getiren ABD’nin, Nijerya, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına “kalıcı oturum izni” imkânı veren vizeleri askıya alması halkın ve hükümetlerin tepkisine yol açtı. Karar sonrası açıklama yapan Eritre yönetimi, dostane olmayan karar sebebiyle şaşkınlığa uğradıklarını ve bunun ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

‘AMERİKAN YASALARINA AYKIRI’

Washington merkezli uluslararası mülteci hakları kuruluşu Refugees International, alınan kararın göçmen ve mülteci karşıtı politikalar modelinin bir parçası olduğunu ifade ederek, dil ve dine dayanarak yapılan ayrımcılığın ABD yasalarına aykırı olduğunu belirtti. Nijerya’nın eski Devlet Başkan Yardımcısı Atiku Abubakar, tepkisini sosyal medya üzerinden göstererek, ABD’deki siyahi doktorların yüzde 77’sinin Nijeryalı olduğunu ve Afrikalıların ABD’nin kalkınmasına olumlu katkıda bulunduğunu hatırlattı. ABD Başkanı Donald Trump iktidarı daha önce de İran, Libya, Suriye, Somali, Yemen, Kuzey Kore ve Venezuela’ya vize kısıtlamaları getirmişti.

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