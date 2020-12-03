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Haber Giriş: 03.12.2020 - 21:51 | Son Güncelleme:

İsim benzerliği bile korkunç!

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İsim benzerliği bile korkunç!
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Güney Afrika ülkesi Namibya'da yerel seçimleri Adolf Hitler adında bir politikacı kazandı. Bu ismi babasının koyduğunu anlatan Afrikalı siyasetçi, Nazi ideolojisine sahip olmadığını açıkladı.

Afrika ülkesi Namibya’da Adolf Hitler adında bir politikacı seçim kazandı ve “dünyayı fethetmek gibi bir planı" olmadığını söyledi.

Tam adı Adolf Hitler Uunona olan politikacı, geçen hafta Ompundja bölgesinde yüzde 85 oy olarak meclis üyesi seçilmişti. Seçilmesinin ardından Alman basınına konuşan Uunona, "Nazi ideolojisi ile bir ilgisinin olmadığını" söyledi.

Uunona, kendisine Adolf Hitler ismini babasının verdiğini fakat babasının bu ismin neyi temsil ettiğini tam olarak bilmediğini savundu.

BÜYÜYÜNCE FARK ETMİŞ!

Adolf Hitler Uunona “Adolf Hitler ismini çocukluğumda hiç yadırgamadım. Çocukken tamamen normal bir isim olarak gördüm" derken, olayın vahametini büyüyünce fark etmiş: "Bu adam tüm dünyaya boyun eğdirmek istedi. Bunların hiçbiriyle ilgim yok."

Eskiden Alman Güney Batı Afrika olarak bilinen Namibya'nın çoğunun hâlâ Alman isimleri var ancak Uunona, babasının Hitler'in eylemlerinden haberdar olma ihtimalinin düşük olduğunu iddia ediyor.

Namibya 1884 yılında sömürgeleştirilmesinden, 1918 yılında Almanya’nın 1.Dünya Savaşı'nda yenilgisini kesinleştiren Versay Antlaşmaması'na kadar geçen süre boyunca Almanya’ya bağlıydı.

İsim benzerliği bile korkunç

SÖMÜRGE GEÇMİSİ NEDENİYLE...

Namibya halen Almanca konuşan küçük bir topluluğa ev sahipliği yapıyor ve her yıl yaklaşık 120 bin Alman ülkeyi ziyaret ediyor.

Alman hükümeti, ülkenin sömürge geçmişi nedeniyle "Namibya'ya karşı" özel bir sorumluluğu "olduğunu söylüyor.

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