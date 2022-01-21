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Afrika'dan sevindiren haber: Omicron çıktığından itibaren vaka sayıları ilk defa düştü

#Afrika#Omicron#Koronavirüs
Afrikadan sevindiren haber: Omicron çıktığından itibaren vaka sayıları ilk defa düştü

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika’da Omicron varyantıyla başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam dördüncü dalgada ilk defa haftalık Kovid-19 vaka sayısının yüzde 20 oranında düşüş gösterdiğini açıkladı. DSÖ dün yaptığı açıklamasında virüse bağlı ölümlerin ise azaldığını duyurdu.

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DSÖ, Kasım 2021 ayında Afrika’da başlayan Omicron varyantına bağlı dördüncü dalgada, ilk defa haftalık Kovid-19 vaka sayılarının yüzde 20 oranında düştüğünü açıkladı. Yaklaşık 3 aylık bir sürede vaka sayılarının yükselmesi, zirve yapması ve düşüşünü ‘benzersiz’ olarak tanımlayan DSÖ virüse bağlı ölümlerde ise yüzde 8’lik bir azalma gözlemlendi. Afrika kıtasının büyük bölümünde vakaların inişe geçmesine rağmen Kuzey Afrika bölgesinde vakalarda yüzde 55 artış olduğu ifade edildi.

DSÖ'nün Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti'ye göre, bu son dalganın hızlanması, zirvesi ve düşüşü “Benzersiz” ancak etkisi, daha az ölüm ve daha düşük hastaneye yatış ile ‘orta düzeyde’ oldu. Afrika kıtasında virüs tedavisi kortikosteroidler ve tıbbi oksijenle yapılıyor ancak tıbbi oksijen azlığı en büyük sorunlardan biri olarak görüldüğü belirtildi.

 

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#Afrika#Omicron#Koronavirüs

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