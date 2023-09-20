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Afrika’dan göç dalgası AB’de kriz tetikledi

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#Almanya#Fransa#Göç
Afrika’dan göç dalgası AB’de kriz tetikledi
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 07:00

Avrupa Birliği’nin kronik sorunlarından biri haline gelen göç, yine gündemin ilk sıralarında.

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Geçen hafta İtalya’nın, Tunus açıklarındaki, Lampedusa adasına beş günde 11 bin göçmenin çıkması AB’yi yeni bir dayanışma testiyle karşı karşıya bıraktı. Dayanışma çağrıları duvara çarpan İtalya ek ve daha sert önlem kararı aldı. Yeni gözaltı merkezleri oluşturacağını açıklayan İtalya, caydırıcı önlem olarak göçmenleri bu merkezlerde 3 ay yerine 18 ay tutabilecek.

Almanya ve Fransa’nın da aralarında olduğu bazı ülkeler Roma’nın dayanışma talebini geri çevirirken İtalya’nın yeni önlemleri açıklamasından önce AB Komisyonu da 10 maddelik bir plan duyurdu. İtalya’daki göçmenlerin başka AB ülkelerine dağıtılması ve kendi ülkelerine gönderilmesi konusunda destek içeren planda göçmenlere deniz unsurlarıyla müdahale de yer alıyor. Meloni, deniz ablukası önerse de bu uluslararası hukuk açısından sorun yaratıyor. AB Komisyonu, göç yolunu kesmek için Tunus’la üzerinde anlaşılan mutabakatın uygulanmasını sağlama çabasında. Bu yıl İtalya’ya gelen göçmenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlanarak 130 bini aştı.

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#Almanya#Fransa#Göç

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