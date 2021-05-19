Afrika’dan Avrupa’ya görülmemiş göçmen akını! Yüzerek İspanya’ya sığınmaya çalıştılar

FAS’tan yaklaşık 7 bin düzensiz göçmen pazartesi ve salı günü İspanya’nın Afrika kıtasındaki toprakları içinde yer alan Ceuta bölgesine giriş yaptı.

1500’Ü GERİ YOLLANDI

Yetkililer en az 1500’ünün çocuk olduğunu aktardığı göçmenlerin yüzerek, küçük botlarla ya da medcezir sayesinde kıyıdan yürüyerek bölgeye ulaştıklarını aktardı. İspanya hükümeti göçmenlerden yaklaşık 2700’ünün Fas’a iade edildiğini açıklarken, bir göçmenin ise boğularak hayatını kaybettiğini duyurdu. İspanyol yetkililer akının pazartesi günü yerel saatle 14.00’te Ceuta’nın Benzu isimli sınır bölgesinde başladığını belirtirken, çocuklu ailelerin de botları kullanması ve yüzerek karaya çıkması nedeniyle engellenemediklerini açıkladı. 85 bin nüfuslu bölgeye geçen göçmenlerin önce Kızıl Haç tarafından muayene edildiği, ardından gözaltına alındığı aktarıldı.

FAS ENGELLEMİYOR

Fas yönetiminin düzensiz göçün kontrolü konusunda iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle gevşek davrandığı düşünülüyor. Batı Sahra’nın Fas’tan bağımsızlığını savunan ayrılıkçı Polisario Cephesi örgütünün lideri İbrahim Gali’ye geçtiğimiz nisan ayından bu yana İspanya’da COVID-19 tedavisi sağlanmasının Rabat yönetiminin tavrında etkili olduğu söyleniyor. Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ceuta’yı ziyaret edeceğini ve birinci önceliğinin “her olasılık ve her koşulda bölgede güvenliği sağlamak olduğunu” açıkladı.

GÖÇMENLERİN HEDEFİ

İspanyol Ceuta ve Melilla yerleşim bölgeleri, Avrupa Birliği’nin Afrika ile olan tek kara sınırına sahip olması nedeniyle Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlerin hedefi konumunda.

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