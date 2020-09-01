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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 10:51 | Son Güncelleme:

Afrika'da son 24 saatte 6 bin 941Covid-19 vakası tespit edildi

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Afrika'da son 24 saatte 6 bin 941Covid-19 vakası tespit edildi
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Afrika kıtasında, Covid-19 salgınında vaka sayısı 1 milyon 257 bin 3167'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 941 artarak 1 milyon 257 bin 3167'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 226 artışla 29 bin 862'ye çıktı.

Bugüne kadar Covid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 14 bin 149 ölümle Güney Afrika, 5 bin 421 ölümle Mısır, 1510 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Covid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Vaka sayısı 627 bin 41 olan Güney Afrika'yı 98 bin 939 vaka ile Mısır ve 62 bin 590 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 987 bin 398 kişi ise iyileşti.

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