Afrika’da maymun çiçeği virüsü nedeniyle "halk sağlığı acil durumu" ilan edildi

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Maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasında yayılmaya devam ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle kıta genelinde "halk sağlığı acil durumu" ilan etti.

Africa CDC Genel Direktör Jean Kaseya, "Kurumlarımızı, kolektif irademizi, kaynaklarımızı hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçirmek için bugün kıtasal güvenliğimiz için bu halk sağlığı acil durumunu ilan ediyoruz" dedi.

Kaseya, Afrika kıtasının 10 milyon dozdan fazla aşıya ihtiyacı olduğunu ancak sadece 200 bin doz aşının mevcut olduğunu belirterek, "2024 yılında 3 milyon dozdan başlayarak Afrika'da 10 milyondan fazla dozu güvence altına almak için net bir planımız var" dedi.

Africa CDC, bu yıl kıtada şimdiye kadar 15 binden fazla maymun çiçeği vakası ve 461 ölüm rapor edildiğini aktararak, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160'lık bir artışı temsil ettiğini söyledi. Afrika’da toplam 18 ülkede vaka bildirdi.

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İLK KEZ 1970 YILINDA KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ’NDE TESPİT EDİLDİ

Maymun çiçeği, 1970 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde insanlarda ilk kez tespit edildikten sonra onlarca yıldır Afrika'nın bazı bölgelerinde endemik olarak görülüyor. Virüsün daha hafif bir varyantı, 2022 yılında, büyük ölçüde cinsel temas yoluyla 100’den fazla ülkeye yayıldı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en yüksek alarm seviyesi olan halk sağlığı acil durumu ilan etmesine neden oldu. DSÖ, 10 ay sonra sağlık krizinin kontrol altına alındığını söyleyerek acil durumu sona erdirdi.



