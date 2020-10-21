MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAfrika'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 40 bini aştı
GeriDünya Afrika'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 40 bini aştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 09:31 | Son Güncelleme:

Afrika'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 40 bini aştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afrika'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 40 bini aştı
Abone Olgoogle-news

Afrika kıtasında Kovid-19 salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 289'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 494 artarak 1 milyon 674 bin 836'ya ulaştı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 298 artışla 40 bin 289 oldu.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 18 bin 656 ölümle Güney Afrika, 6 bin 142 ölümle Mısır, 3 bin 27 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 706 bin 304 olarak kaydedilirken, bu ülkeyi 179 bin 3 vakayla Mısır ve 105 bin 705 vakayla Fas izledi.

Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 376 bin 599 kişi ise iyileşti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle