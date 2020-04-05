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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 18:27,Son Güncelleme:/

Afrika'da Kovid-19 vakaları 8 bin 500'ü geçti

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Afrika'da Kovid-19 vakaları 8 bin 500'ü geçti
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Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 500'ü geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 50 ülkede virüsün bulaştığı 360 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kıtada vaka sayısının 8 bin 536'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 710 olduğu kaydedildi.

Afrika'da virüsün en fazla görüldüğü ülkeler sırasıyla Güney Afrika, Cezayir, Mısır, Fas ve Kamerun oldu.

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