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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 18:13,Son Güncelleme:/

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı yükseliyor

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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı yükseliyor
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Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 bin 282'ye çıkarken, 134 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, virüsün bulaştığı 134 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 46 ülkede 4 bin 282 vaka görüldüğü belirtilerek hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 302 olduğu kaydedildi.

Afrika'da virüsün en fazla görüldüğü ülkeler sırasıyla Güney Afrika, Burkina Faso, Gana, Senegal, Fildişi Sahili ve Kamerun oldu.

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