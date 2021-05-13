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HaberlerDünya HaberleriAfrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyona yaklaşıyor
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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.05.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyona yaklaşıyor

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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyona yaklaşıyor

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 700 bine yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 125 bin 705'e yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 699 bin 206 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 235 bin 492'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

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