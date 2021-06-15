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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.06.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 108 bini aştı

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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 108 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 108 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 135 bin 421'e yükseldi.

Vaka sayısı 5 milyon 108 bin 33 olurken iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 560 bin 737'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da Kovid-19'a karşı bugüne dek yaklaşık 41 milyon 200 bin doz aşı yapıldı.

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