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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 17:50 | Son Güncelleme:

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 11 bini geçti

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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 11 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 11 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 11 bin 465'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bin 582'ye çıktı.

Afrika genelinde Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı 3 milyon 578 bin 347'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi.

Kıta genelinde Güney Afrika, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Kenya ve Zimbabve'de virüse karşı toplu aşılama başlatıldı.

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