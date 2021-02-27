Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 908 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, vaka sayısı 3 milyon 908 bin 696'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 467 bin 820'ye yükseldi.



Kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 103 bin 331'e çıktı.



Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.