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Dünya
AA- Fotoğraf: REU
Haber Giriş: 14.02.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 766 bini aştı

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Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 766 bini aştı
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Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 766 bin 330'a yükseldi. 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 98 bin 328'e çıktı. 

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 294 bin 878'e, vaka sayısı ise 3 milyon 766 bin 330'a yükseldi. 

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

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