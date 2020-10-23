Afrika'da koronavirüs hızla yayılıyor

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 970 artarak 1 milyon 696 bin 418 oldu.



Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 216 artışla 40 bin 760'a çıktı.



Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 18 bin 843 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken Mısır'da 6 bin 166, Fas'ta ise 3 bin 132 kişi hayatını kaybetti.



Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası bulunmuyor, Seyşeller ve Eritre'de de ölüm rapor edilmedi.



Güney Afrika'da vaka sayısı 710 bin 515'e ulaştı, bu ülkeyi 186 bin 731 vakayla Fas ve 106 bin 60 vakayla Mısır izledi.



Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 390 bin 786 kişi iyileşti.