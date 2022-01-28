Afrika'da inanılmaz görüntüler... Tropikal fırtına 80'e yakın can aldı!

Haberin Devamı

Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi ve Madagaskar’da etkili olan Ana tropik fırtınası nedeniyle en az 78 kişi hayatını kaybetti.

Afrika kıtasında etkili olan Ana tropik fırtınası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yerinden oldu. Madagaskar’da en az 41 kişinin hayatını kaybettiği, 100 binden fazla kişinin de fırtınanın neden olduğu seller nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Malavi'de en az 19 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanırken, bazı bölgeler afet bölgesi ilan edildi.



Haberin Devamı

Mozambik’te en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yetkililer gerçek can kaybı sayısının hala bilinmediğini ve 20 bin kişinin selden etkilendiğini ifade etti. Mozambik'in ulusal afet ajansı tahminlerine göre, Mozambik'te yaklaşık 3 bin evin kısmen, 600'den fazla evin ise tamamen yıkıldığı aktarıldı.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Mozambik’te insani yardıma ihtiyaç duyacağını tahmin ettiği 45 bin kişiye yardım etmek için ülkeye personel yerleştirdiğini bildirdi.

Fırtınadan etkilenen bölgelerde okullar ve spor salonları acil durum barınaklarına dönüştürüldü.

Meteoroloji servisleri, Hint Okyanusu'nda önümüzdeki günlerde gerçekleşebilecek başka bir fırtına konusunda uyarıda bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan görevliler yaklaşan yeni felakete hazırlanarak çalışırken bir yandan da hasarı tespit etmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada yaşanan fırtınanın çok daha kötü bir hale geleceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Bölgede yağmur sezonunun sonu olan mart ayına kadar 6 tane daha tropik siklon fırtınası yaşanması bekleniyor.