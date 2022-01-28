Afrika'da inanılmaz görüntüler... Tropikal fırtına 80'e yakın can aldı!

Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi ve Madagaskar’da etkili olan Ana tropik fırtınası nedeniyle en az 78 kişi hayatını kaybetti.
Afrika kıtasında etkili olan Ana tropik fırtınası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yerinden oldu. Madagaskar’da en az 41 kişinin hayatını kaybettiği, 100 binden fazla kişinin de fırtınanın neden olduğu seller nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.
Malavi'de en az 19 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanırken, bazı bölgeler afet bölgesi ilan edildi.
Fırtınadan etkilenen bölgelerde okullar ve spor salonları acil durum barınaklarına dönüştürüldü.
Meteoroloji servisleri, Hint Okyanusu'nda önümüzdeki günlerde gerçekleşebilecek başka bir fırtına konusunda uyarıda bulundu.
Arama kurtarma çalışmalarına katılan görevliler yaklaşan yeni felakete hazırlanarak çalışırken bir yandan da hasarı tespit etmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada yaşanan fırtınanın çok daha kötü bir hale geleceği konusunda uyarıda bulunuldu.
Bölgede yağmur sezonunun sonu olan mart ayına kadar 6 tane daha tropik siklon fırtınası yaşanması bekleniyor.