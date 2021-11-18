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Afrika'da El Kaide tarafından kaçırılan Amerikalı rehinenin eşinden ABD'ye suçlama

#ABD#Nijer#Jeff Woodke
Afrikada El Kaide tarafından kaçırılan Amerikalı rehinenin eşinden ABDye suçlama

Nijer'de kaçırılan insani yardım görevlisi Jeff Woodke'nin eşi, ABD'li yetkililerin istenen fidyenin toplanması ve ödenmesi konusunda çabaları kolaylaştırmadığını savundu. Jeff Woodke 2016 yılında kaçırılmıştı.

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Nijer'de beş yıl önce terör örgütü El Kaide tarafından kaçırılan Amerikalı insani yardım görevlisi Jeff Woodke'nin eşi, kocasını kaçıranların milyonlarca dolar fidye istediğini belirterek ABD yönetiminin "kısıtlamaları" nedeniyle söz konusu miktarın toplanamadığını söyledi.

Els Woodke yaptığı açıklamada, kocası Jeff Woodke'nin, El Kaide'nin Sahra Altı Afrika'daki kolunun elinde olduğu inandığını ve bu yaz itibarıyla kocasının hayatta olduğuna dair bilgiler aldığını kaydetti.

Woodke, grubun lideri Iyad Ag Ghali'nin rehinelerin serbest bırakılması için müzakereler yaptığını da anlattı.

Afrikada El Kaide tarafından kaçırılan Amerikalı rehinenin eşinden ABDye suçlama

Ghali'ye hitaben İngilizce ve Fransızca konuşma yapan Woodke, "Bunu gerçekleştirecek güce sahip tek kişi sensin. Jeff'i serbest bırakmak şefkat ve merhamet gerektirecek ancak bunlar güçlü ve cesur liderlerin özellikleri." dedi.

Öte yandan, ABD hükümetinin kocasının kaçırılmasına ilişkin yaklaşımını eleştiren Woodke, kocasının davasıyla ilgili ayrıntıları ifşa etmesi halinde yeterli oranda bilgilendirilmeyeceğinin söylendiğini aktardı.

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Woodke, kocasını kaçıranların milyonlarca dolar fidye talep ettiğini söyleyerek, ABD'li yetkililerin fidyenin toplanması ve ödenmesi konusunda çabaları kolaylaştırmadığını kaydetti.

Afrikada El Kaide tarafından kaçırılan Amerikalı rehinenin eşinden ABDye suçlama

ABD'nin rehine davalarında fidye ödemelerini teşvik etmediği aktarılırken, Woodke, "ABD hükümeti tarafından o kadar çok kısıtlama getirildi ki fidye toplamak için herhangi bir anlamlı girişim fiilen yasaklandı." şeklinde konuştu.

İnsani yardım görevlisi Jeff Woodke, Ekim 2016'da Nijer'in Abalak kentinde kaçırılmıştı.

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#ABD#Nijer#Jeff Woodke

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