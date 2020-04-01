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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 12:20,Son Güncelleme:/

Afrika'da Corona Virüs vakaları 6 bine yaklaştı

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Afrika'da Corona Virüs vakaları 6 bine yaklaştı
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Afrika kıtasında yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bin 786'ya çıktı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 49 ülkede virüsün bulaştığı 196 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Vaka sayısının 5 bin 786'ya, iyileşenlerin sayısının da 412'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, kıtada virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika,

Cezayir, Mısır, Fas, Tunus, Burkina Faso, Kamerun, Senegal ve Gana olarak sıralandı.

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