Afrika ülkesinden Fransa açıklaması: Güçleri ülkeden çekilecek

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Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Ouattara, dün yaptığı yıl sonu konuşmasında Fransa’nın ülkedeki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halkın modernize edilmiş kendi silahlı kuvvetleriyle gurur duyması gerektiğini söyleyen Ouattara, "Bu çerçevede, Fransız güçlerinin koordineli ve organize bir şekilde ülkeden çekilmesine karar verdik" dedi.

Fransız yetkililer, Kasım ayında Batı ve Orta Afrika ülkelerindeki asker sayısının 2 bin 200’den 600’e düşürmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Batı Afrika'daki sömürge yönetimi 1960'larda sona eren Fransa, askeri darbeler ve artan Fransız karşıtlığı nedeniyle Mali, Burkina Faso ve Nijer'den birliklerini çekmek zorunda kalmıştı.

Senegal, Aralık 2023’te Fransa'nın topraklarındaki askeri üssünü kapatması gerektiğini belirtmiş, askerlerin çekilmesinin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacağını doğrulamıştı.