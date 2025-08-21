Afrika ülkesinde çiftçi katliamı

×
Güncelleme Tarihi:

Ağustos 21, 2025 13:18

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 15 çiftçi öldü.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 15 çiftçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mwaghavul Gençlik Hareketi Ulusal Başkanı Bulus Dabit, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Mangu bölgesine bağlı 7 köyde saldırılar düzenlediğini belirtti.

Dabit, saldırılarda 15 çiftçinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırılar nedeniyle yaklaşık 3 bin kişinin evlerini terk ettiğini aktaran Dabit, silahlı kişilerin köy halkının gıda ürünlerini gasbettiğini aktardı.

Plateau eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Geçen ay eyalette silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla çiftçi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için eyaletin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenleyip bölge halkını tehdit ediyor.

