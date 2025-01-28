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Afrika ülkesi karıştı: Çatışmalarda 25 kişi öldü

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#Kongo Demokratik Cumhuriyeti#M23#Çatışma
Afrika ülkesi karıştı: Çatışmalarda 25 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 16:07

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde M23 isyancı grubu ve ordu arasında çatışmalar yaşandı. Sivil toplum kuruluşları, yaşanan çatışmalarda 25 kişinin hayatını kaybettiğini ve 375 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’nın kontrolü, dün Ruanda destekli 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup tarafından ele geçirildi.

Goma'da isyancı grup ve hükümet güçleri arasında yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler ve diğer sivil toplum kuruluşları Goma'daki hastanelerin yüzlerce yaralıyla dolduğunu ve sokaklarda çok sayıda cansız bedenin bulunduğunu açıkladı. Sivil toplum kuruluşları, 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 375 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Başka bir isyancı grubun kolu olarak 2012 yılında kurulan M23, hedeflerinin uzun süredir zulüm ve ayrımcılık yaşayan Tutsi nüfusunu korumak olduğunu savunuyor.

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#Kongo Demokratik Cumhuriyeti#M23#Çatışma

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