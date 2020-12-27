Afrika ülkesi Kamerun'da katliam gibi kaza!

Yetkililerin ilk açıklamasına göre Pazar günü meydana gelen kazada en az 37 yolcu hayatını kaybetti.



Kaza, Kamerun merkezindeki Mbam-et-Inoubou birimine bağlı Ndikinimeki'de meydana geldi. Mbam-et-Inoubou valisi Absalom Woloa Monono'ya göre 70 koltuklu otobüs, ters yönden gelen kamyona çarptı ve ardından can pazarı yaşandı.



Ndikinimeki Polis Şefi Moantsouog Mempou Paulin ise kazayla ilgili basına yaptığı açıklamada, yolcu otobüsünün ters yönden gelen bir kamyona çarptığını belirtti.

Ardından, otobüsün sürücüsü aracının kontrolünü kaybetti ve dereye uçtu.



Paulin kazada, otobüsün içerisinde bulunan 37 yolcunun hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını ifade etti.



Ölen yolcuların arasında 4 kişinin çocuk olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların başkent Yaunde’ndeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Ulaştırma Bakanlığı, her yıl 1.500 kişinin trafik kazalarında öldüğünü bildirmişti.











