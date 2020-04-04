Afrika önerisine sert tepki

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü Doktor Camille Locht ile Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Jean Paul Mira’nın, televizyonda “COVID-19 aşısının Afrika’da denenmesini” önermesi Afrikalı futbolcuların büyük tepkisini çekti. Fildişi Sahili’nin dünyaca ünlü futbolcusu Didier Drogba sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak “Afrika bir test laboratuvarı değildir. Bu alçaltıcı ve ırkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum” dedi. Drogba ayrıca Afrikalıların kobay olarak görülmesinin “iğrenç” olduğunu belirtti.

AFRİKA OYUN ALANINIZ DEĞİL

Senegal asıllı Demba Ba ise “Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı’ya hoşgeldiniz” yorumunu yaptı. Kamerunlu Samuel Eto’o da “Afrika sizin oyun alanınız değil” ifadelerini kullandı.