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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 09:41 | Son Güncelleme:

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

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Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyona yaklaştı
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Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 998 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 998 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 389 artarak 1 milyon 998 bin 121 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 281 artışla 47 bin 719'a ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 314 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 465, Fas'ta ise 4 bin 850 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 752 bin 269'u buldu. Bu ülkeyi 296 bin 189 vakayla Fas ve 111 bin 9 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 680 bin 971 kişi iyileşti.

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