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Dünya
AA / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 19.01.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Afrika kıtasında koronavirüs vakaları 3 milyon 300 bini aştı

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Afrika kıtasında koronavirüs vakaları 3 milyon 300 bini aştı
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Son verilere göre Afrika kıtasında koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 300 bin 945'i aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 79 bin 736 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 300 bin 945’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 718 bin 39'a çıktı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.

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