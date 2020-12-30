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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 30.12.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

Afrika kıtasında koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor

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Afrika kıtasında koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor
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Dünya'da aşılama çalışmaları hız kazanırken, Afrika kıtasında koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 713 bin 145'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 64 bin 166 kişi hayatını kaybetti.

Kıta genelinde şimdiye kadar 2 milyon 713 bin 145 kişide virüs tespit edildi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı Güney Afrika'da kayda geçti. Seyşeller'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 268 bin 183'ü iyileşti.

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