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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 28.12.2020 - 11:25 | Son Güncelleme:

Afrika kıtasında koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor

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Afrika kıtasında koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor
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Afrika kıtasında koronavirüs vaka sayıları 2 milyon 678 bin 22 oldu. Ülkeler aşı çalışmalarını yakından takip ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 18 bin 553 artarak 2 milyon 678 bin 22 oldu.

Kıtada salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 432 artışla 62 bin 903'e yükseldi.

GÜNEY AFRİKA'DA VAKA SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 26 bin 735 ile Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 7 bin 405, Fas'ta ise 7 bin 240 kişi hayatını kaybetti. Seyşeller'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 502 artışla 1 milyon 4 bin 413'e çıktı. Bu ülkeyi 432 bin 79 vakayla Fas, 132 bin 541 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 237 bin 159 kişi iyileşti.

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